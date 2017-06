'Dylan Groenewegen was vandaag echt de sterkste', weet nummer drie Moreno Hofland

HOOGERHEIDE - Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo) pakte in Hoogerheide moeiteloos de tweede etappe van de Ster ZLM Toer. Zijn grootste uitdagers Marcel Kittel (Quick Step) en André Greipel (Lotto Soudal) kwamen tijdens de massaspurt niet voor in het spel. Kittel verschakelde zich en de ziek geweest zijnde Griepel liet het karwei over aan Moreno Hofland.

De Nederlandse ploeggenoot van de Gorilla kwam (achter de Duitser Max Walscheid van Sunweb) als derde over de streep. ,,Dylan was vandaag echt de sterkste", zag de Roosendaler. ,,Hij ging op 200 meter aan met tegenwind. Dat zegt genoeg." Hofland zag ook dat Kittel in het wiel van Groenewegen problemen kreeg met de ketting van zijn fiets. ,,Daardoor viel er een gat, maar ik kon er niet meer naar toe rijden."

Of het zonder het foutje van Kittel anders was gelopen voor hem? ,,Ik denk het niet. Als ik vanuit het wiel van Groenewegen had kunnen sprinten, was ik volgens mij in zijn wiel gestrand. Nee, op zijn zege is niets af te dingen."

Normaal doet Hofland zijn werk in de spurttrein van Greipel. Omdat de Duitser vorige week een paar dagen ziek is geweest, liet hij de massasprint voor een keertje graag over aan Hofland. Die zei ervan genoten te hebben om zijn oude vak weer eens uit te oefenen. ,,Het was hectisch en daarom ook speciaal dat ze in de finale voor mij gingen rijden. Heerlijk om weer eens voluit te kunnen gaan. Het leverde ook nog eens bonificatieseconden en dat is niet slecht voor mijn klassement." De Roosendaler klom daardoor van plek acht naar zeven.

Hofland vond het al net zo speciaal om een keer door eigen omgeving te koersen. Sjoerd van Ginneken (Roompot) had dat nog veel meer. De koers deed zijn woonplaats Heerle aan. ,,Natuurlijk laat je dat op je in werken, maar aan de andere kan ben je ook met de koers bezig." Van Ginneken zat een keertje niet mee in de vroege vlucht. ,,Omdat we verwachtten dat het toch een spurt zou worden. Dus zetten we alles op de spurt van Coen Vermeltfoort."