Dumoulin met overmacht naar Nederlandse tijdrittitel

Tom Dumoulin heeft voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel op de tijdrit gewonnen. Net als vorig jaar was de renner van Sunweb de snelste in de race tegen de klok. Hij (59.07) bleef viervoudig winnaar Stef Clement (59.31) voor in het Gelderse Montferland. Robert Gesink (1.00.06) werd derde.