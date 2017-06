Dumoulin met overmacht naar Nederlandse tijdrittitel

Tom Dumoulin heeft voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel op de tijdrit gewonnen. Net als vorig jaar was de renner van Sunweb de snelste in de race tegen de klok (59.07).

Hij was op een parcours van ruim vijftig kilometer door Montferland maar liefst 24 seconden sneller dan Stef Clement (59.31). Robert Gesink eindigde op bijna een minuut enigszins verrassend als derde (1.00.06).

Jos van Emden kwam niet verder dan de vierde plaats. De specialist van LottoNL-Jumbo klopte Dumoulin vorige maand in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Italië. De Limburgse winnaar van de Giro had toen zo veel in de bergritten gegeven dat hij vijftien seconden moest toegeven op zijn landgenoot.

Vorige week bleek nog hoe vermoeid Dumoulin was van zijn inspanningen in Italië. Hij kon zicht niet meten met de beste renners van de Ronde van Zwitserland en besloot niet meer van start te gaan voor de zesde etappe. In gedachten was de kopman van Team Sunweb toen ook al bij de NK tijdrijden. Pas daarna wilde hij van vakantie genieten.

Dumoulin won woensdag de race tegen de klok met een gemiddelde van bijna 51 kilometer per uur. Clement, al vijf keer Nederlands kampioen tijdrijden, was halverwege slechts één seconde langzamer dan de winnaar. In het tweede deel van de wedstrijd moest de coureur van LottoNL-Jumbo meer toegeven. Gesink verscheen voor de eerste keer aan de start voor de NK tijdrijden. Hij geldt niet als erkend specialist maar bewees met een derde plaats dat het met zijn vorm vlak voor de start van de Ronde van Frankrijk wel goed zit.

