Démare sprint met overmacht naar ritzege in Dauphiné

Cavendish mogelijk toch op tijd fit voor Tour de France

13:53 Mark Cavendish staat mogelijk op 1 juli in Düsseldorf toch aan de start van de proloog van de Ronde van Frankrijk. De Brit is toegevoegd aan de deelnemerslijst van de Ronde van Slovenië, die van 15 juni tot en met 18 juni op de wielerkalender staat. Cavendish is herstellende van de ziekte van Pfeiffer en heeft sinds Milaan-San Remo in maart niet meer gekoerst.