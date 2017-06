Breukje in elleboog kost Gerts het NK

Hij was nog maar net over de eindstreep gereden in 's-Heerenberg, toen een andere renner hem van achteren aanreed. ,,Ik was met een goed gevoel over de streep gekomen na mijn tijdrit. De laatste voorbereiding voor het NK zat erop en toen lag ik ineens op de grond'', aldus Gerts, die elfde werd in de tijdrit.



Hij baalde stevig. ,,Geen NK voor mij. Had met deze vorm graag iets moois laten zien.''