Belofte rijdt 10 kilometer te veel op NK door verkeerde afslag

Noah van Horen (18) was woensdagmiddag bezig aan een prima debuut op het NK tijdrijden voor beloften. Met nog 5 kilometer te gaan koerste de Maldenaar af op een plek in de middenmoot. Tot hij een verkeerde afslag nam én 10 kilometer extra moest fietsen. ,,Een ‘Sven Kramertje’ zei mijn ploegleider.’’

Door Daan Rieken

Toen de recordkampioen uit het schaatsen op de Olympische Spelen in Vancouver fout wisselde, wezen de beschuldigende vingers naar coach Gerard Kemkers die zijn pupil de verkeerde baan instuurde. Van Horen overkwam tijdens de 25 kilometer lange tijdrit door Montferland woensdag zo'n beetje hetzelfde. ,,Na zo’n 20 kilometer ben ik door een seingever naar rechts gestuurd, terwijl ik linksaf had gemoeten.’’

Overstap

Van Horen, pas kortgeleden overgestapt van het mountainbiken naar de weg, had aanvankelijk helemaal niet in de gaten dat hij op een verkeerd deel van het parcours was beland. ,,Het gebeurde vlak voor de Peeskesweg. Daar had ik nog even flink willen doortrekken, maar die weg kwam maar niet. Na 24 kilometer zou dan de finaleklim komen, maar ook die bleef uit.’’

De in Eindhoven studerende Maldenaar kreeg pas echt argwaan toen hij na 36 kilometer (9 meer dan er op het programma stonden) werd ingehaald door Gerco Pastoor. ,,Dat kón helemaal niet. Toen heb ik een jurywagen aangehouden en ben ik maar uit koers gestapt. Het was heel gek. Ik heb stukken gereden die ik eerder al had gedaan. Dacht eerst nog aan een fout in het routeboekje.’’

Route

Van Horen was tot hij de route kwijtraakte op weg naar een tijd in de middenmoot. Prima voor zijn gevoel. ,,Natuurlijk was ik daarom eerst wel boos. De splitsing waar het mis ging, was onduidelijk. Maar ik ben zelf verantwoordelijk voor het volgen van het goede parcours en had gewoon op de voorrijdmotor moeten letten, die ging wel de goede kant op. Alleen de renner die net achter mij zat moest wel naar rechts. Het was lastig om met hartslag 183 een fluitende en seinende man in een fluorescerend jack te negeren. Met alle gevolgen van dien.’’

Wielergeschiedenis

Schrale troost voor de 18-jarige renner van TWC Tempo: als hij het NK had uitgereden was-ie voor het grote publiek op een kleurloze positie geëindigd. Met zijn eigen ‘Kramer-wissel’ heeft hij in elk geval een stukje wielergeschiedenis geschreven.