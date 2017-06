Zuidpool heeft er een enorme ijsberg bij als Larsen C breekt

Al sinds 2011 zit er een gigantische scheur in de 350 meter dikke en ruim 5.000 vierkante kilometer grote ijsplaat Larsen C, vernoemd naar de Noorse walvisvaarder Carl Anton Larsen, die er in december 1893 voorbij voer. De afgelopen weken is de scheur in rap tempo gegroeid en ook nog eens afgebogen richting de zee. Nog 13 kilometer te gaan en dan ligt het ijs helemaal los. Onderzoekers denken dat de plaat, aan de noordwestkant van het continent rond de zuidpool , nog deze zomer is afgescheurd. ,,Het gaat om dagen, hooguit een paar weken”, stelt poolonderzoeker Stef Lhermitte van de TU Delft.

Versplinteren

Door de barst zal Larsen C ongeveer 10 procent van zijn oppervlakte kwijtraken. Mogelijk wordt ook de rest van de plaat daarna instabiel, zegt Lhermitte.,,Precies zoals in 2002 gebeurde met een andere grote ijsplaat, de Larsen B.” Volgens hem hoeven we niet bang te zijn dat er straks een ijsberg in de Noordzee drijft. ,,Het ijs komt in een stroming rond Antarctica terecht, een gebied waar vrijwel geen scheepvaartverkeer is. Afhankelijk van de wind en de golven breekt het ijs in steeds kleinere stukken. Of de berg komt vast te zitten op de oceaanbodem en smelt zo langzaam af." Waar de Noordpool uitsluitend uit zeeijs bestaat, is Antarctica een continent met bergen en dalen die zijn bedekt met een ijskap van gemiddeld 2 kilometer dik. Langs de kust vormen zich ijsplaten die vastzitten aan het landijs.

IJsklontje in cola

Aan de waterspiegel zal weinig veranderen als Larsen C straks in de oceaan dobbert, zegt Lhermitte. ,,Vergelijk het met een ijsklontje in je cola. Als dat blokje smelt, komt er niet opeens meer vocht in het glas te zitten. De ijsplaat drijft al in de oceaan en heeft daar zijn volume dus al ingenomen. Dus de zeespiegel stijgt niet opeens als dat ijs smelt.”



Toch noemen de onderzoekers de breuk ‘dramatisch.’ Want op Antarctica zelf ontstaat een domino-effect. De ijsplaten dienen als een natuurlijke barrière voor de gletsjers op het land erachter. Als het zeeijs verdwijnt, kunnen de gletsjers veel gemakkelijker afkalven. ,,Wanneer dat landijs in zee terechtkomt, gaat de zeespiegel wél met centimeters omhoog.”



De Larsen-ijsplaat is eerder door onderzoekers opgedeeld en genummerd. De complete ijsvlakte is met 50.000 vierkante kilometer groter dan Nederland, maar wordt snel kleiner. Het deel Larsen A is in 1995 afgebroken en verdwenen. In 2002 brak het veel grotere Larsen B in duizenden kleine stukken die rond 2020 allemaal gesmolten zullen zijn. Nu staat Larsen C op het punt om te worden verzwolgen door de oceaan.