Doodzieke huisarts Sjef pleegt euthanasie op zichzelf

Het laatste bericht, de laatste meters zijn begonnen, het is zover… Alles is geregeld… Ik ga zo meteen met de handen in de lucht over de meet, met mijn borst vooruit, over de eindstreep… Aan alles komt een eind, dus ook aan mijn schitterende leven.



De 68-jarige Sjef Boesten vervulde als arts verbonden aan Stichting Levenseindekliniek menig euthanasiewens. Euthanasie hoorde bij zijn leven. Alleen ging het altijd over de gewenste levensbeëindiging van anderen. Maar sinds de gepensioneerde huisarts op 28 oktober vorig jaar de diagnose slokdarmkanker kreeg, stond hij ineens aan de andere kant van de streep.



Eerder sprak hij in een aangrijpend interview over zijn plan om zijn laatste euthanasie te verrichten op zichzelf. ,,Ik neem nog een glas wijn, breng een toost uit op mijn schitterende leven in het bijzijn van mijn naasten en vrienden en draai dan zelf het pompje open waardoor ik in een comateuze slaap terechtkom. De arts van de Levenseindekliniek zal me dan enkele minuten later nog een spierverslapper toedienen, waardoor ik niet meer kan ademhalen en ik, binnen enkele minuten zal komen te overlijden en uit mijn lijden verlost zal zijn.''