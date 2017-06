Wie wint de 104de Tour de France?

De combinatie Giro-Tour in een jaar is vaker op een mislukking dan een succes uitgelopen. Nairo Quintana probeert toch de gele trui te veroveren na zijn tweede plek in de Giro. Of dat mogelijk is, weten we over drie weken. De Colombiaan stond al drie keer eerder, in 2013, 2015 en 2016, op het podium in Parijs, eindwinnaar was hij nooit.