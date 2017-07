Van Emden: Dit is geen desillusie

Jos van Emden is in de tijdrit van de Tour de France niet op het podium geëindigd. Met 16.19 minuten reed de Schiedammers 15 seconden langzamer dan Geraint Thomas.

,,Het lukte net niet'', zei Van Emden in de regenachtige straten van Düsseldorf. ,,Ik mis een paar procent. Normaal kom ik in de piek, houd ik even in en kan ik daarna doortrekken in die piek. Het ontbrak me een beetje aan koershardheid.''

De 32-jarige Van Emden miste de laatste weken zijn goede vorm van de slottijdrit van de Giro d'Italia, maar voelde gisteren zijn sterke benen terugkeren onder het lijf. ,,Deze prestatie is geen desillusie, het is gewoon jammer. Het is een kans op geel, die had ik graag gepakt. Ik heb lange tijd niet gekoerst, maar de vorm is in ieder geval goed.''

Tijdens de openingstijdrit vielen veel renners, onder anderen George Bennett en Dylan Groenewegen, teamgenoten van Van Emden. In zijn voorbereiding werd de tijdrijder op de hoogte gehouden van deze duikelingen. ,,Van valpartijen word ik niet onzeker, ik wil graag weten wat in koers gebeurt.''