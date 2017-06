Van Baarle is de enige Nederlander bij Cannondale

Aftellen naar de Tour Aan­komst­plaat­sen met herinneringen aan Knetemann en Van Bon

15:16 In Düsseldorf wordt zaterdag het startschot gegeven van de 104de Ronde van Frankrijk. 21 etappes verder zal de Tour traditiegetrouw finishen op de Champs Elysées in Parijs. In deze rubriek tellen we af naar de Tourstart. In aflevering 1: herinneringen aan terugkerende aankomstplaatsen.