Van Baarle: Het was een mooi groepje, maar we kregen geen ruimte

Mollema: Het is niet aan mij om het af te maken

17:40 Bauke Mollema was blij dat hij in de Ronde van Frankrijk eindelijk tegen een berg op kon rijden. ,,Het was even wennen, maar het voelde meteen goed. Klimmen is wat ik graag doe en dan gaan de benen meteen beter voelen. Ik ben tevreden. Tot iets meer dan twee kilometer voor de top zat ik goed. Dat is wat ik had verwacht."