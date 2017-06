Ploeggenoot van Mollema en De Kort betrapt op doping en mist Tour

Oranje Boven in de witte trui

15:28 In Düsseldorf wordt zaterdag het startschot gegeven van de 104de Ronde van Frankrijk. Na 21 etappes zal de Tour traditiegetrouw finishen op de Champs Elysées in Parijs. In deze rubriek tellen we af naar de Tourstart. Vandaag aflevering 2: Nederlanders in de witte trui.