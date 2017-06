Oranje Boven in de witte trui

In Düsseldorf wordt zaterdag het startschot gegeven van de 104de Ronde van Frankrijk. Na 21 etappes zal de Tour traditiegetrouw finishen op de Champs Elysées in Parijs. In deze rubriek tellen we af naar de Tourstart. Vandaag aflevering 2: Nederlanders in de witte trui.

Door Victor-Jan Vanparijs

De witte trui is wellicht de minst tot de verbeelding sprekende trui in de Tour; vaak niet meer dan een leuk extraatje voor de ploeg. Het jongerenklassement werd pas in 1975 ingevoerd en de regels zijn ook verschillende keren veranderd. Toch was Nederland vaak succesvol in dit klassement: sinds de invoering in 1975 wonnen vijf Nederlanders het jongerenklassement. Een overzicht.

1978: Henk Lubberding

Eén van de trouwste gezanten van Peter Post, voor wiens ploegen hij zijn hele carrière zou rijden. In zijn tweede profjaar werd Lubberding meteen Nederlands kampioen en kende hij een succesvolle Tour: hij won de tiende etappe van Biarritz naar Pau, eindigde als achtste in het algemeen klassement en stond in Parijs met de witte trui om zijn schouders. Het jaar daarna werd Lubberding aangewezen als kopman, vanwege het vertrek van Hennie Kuiper naar de Peugeot-ploeg. Al in het eerste weekend in de Pyreneeën raakte hij achterop. Hij eindigde in Parijs als achttiende.



Lubberding vervulde daarna meer de rol van meesterknecht, ondanks nog twee tiende plaatsen en twee ritoverwinningen in de Tour van 1980 en die van 1983.

Volledig scherm Henk Lubberding (helemaal rechts) op het podium als winnaar van het jongerenklassement © ANP

1980: Johan van der Velde

Een bovengemiddelde klimmer. Maar Van der Velde had vaak een mindere dag en een te beperkte tijdrit om een echte klassementsrenner te zijn. De Tour zou hij nooit winnen, het jongerenklassement wel. Naast de witte trui hielp hij in 1980 ook Joop Zoetemelk aan de laatste Nederlandse eindoverwinning. Later zou hij in de Tour nog drie etappes winnen, een keer derde worden en twee dagen de gele trui dragen.



In de herfst van zijn carrière raakte Van der Velde verslaafd aan amfetaminen. Hij belandde op het slechte pad terecht en zat een korte gevangenisstraf uit. Maar hij kickte af en werkt tegenwoordig als buschauffeur voor Roompot Orange Cycling.

Volledig scherm Johan van der Velde in het shirt van TI Raleigh in de Tour van 1983.

1981: Peter Winnen

Volledig scherm Peter Winnen komt als eerste over de streep op Alpe d'Huez in 1981 © ADN Beeldredactie Monsieur Alpe d'Huez. Niemand die de 21 bochten ooit mooier bedwong dan de Limburger. Bij zijn debuut in de Tour baarde Winnen opzien door de etappe naar de Alp te winnen, vijfde te worden in het eindklassement en de witte trui mee naar huis te nemen. Het jaar daarna eindigde hij een plaatsje hoger en won hij nogmaals een etappe. In 1983, met Johan van der Velde als ploegmaat, won Winnen weer op Alpe d'Huez en eindigde hij als derde.



Na enkele mindere jaren won Winnen in 1988 opnieuw een etappe en werd hij negende in het eindklassement. Na zijn carrière ging hij naar de kunstacademie en publiceerde hij verschillende boeken. Hij schrijft columns voor diverse kranten en tijdschriften.

1988: Erik Breukink

Volledig scherm Erik Breukink wint in 1987 de etappe naar Pau © Cor Vos In datzelfde 1988 waar Peter Winnen nog voor de laatste keer een etappe won, verscheen een nieuw talent op het toneel. Breukink had het jaar daarvoor al de Touretappe naar Pau gewonnen. In 1988 finishte hij als twaalfde in het algemeen klassement en mocht hij de witte trui in Parijs aantrekken. Later zou Breukink nog drie etappes winnen en een keer derde worden in het eindklassement.

1992: Eddy Bouwmans

In de met EPO overgoten jaren negentig reed Bouwmans in 1992 naar een veertiende plaats in het algemeen klassement, goed voor een eerste plaats in het jongerenklassement. Geen witte trui dit keer, die werd tussen 1989 en 1999 niet uitgereikt. Het hoogtepunt was meteen bereikt, want echte spraakmakende resultaten behaalde Bouwmans niet meer. Tegen het EPO-spook bleek de Brabander niet opgewassen. Zelf heeft hij het drie keer gebruikt, maar het beviel hem niet. In 1997 hing Bouwmans op amper 29-jarige leeftijd zijn fiets aan de wilgen.