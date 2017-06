Lotto-Soudal hoopt in Tour op sprintzeges Greipel

Chris Froome 'De Tour wordt spannender dan afgelopen jaren'

23 juni Nee, het parkoers is hem dit jaar niet op het lijf geschreven. Dat vindt hij zelf ook. Toch is Chris Froome weer de grote favoriet wanneer de Tour de France over acht dagen van start gaat in Düsseldorf. ,,Maar het wordt spannender dan de afgelopen jaren.''