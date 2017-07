Kittel op jacht naar Duits Tourrecord van jarige Zabel

En na vandaag krijgen we dat nog een keer of drie of vier te zien. Dat betekent weer lange rechte wegen, een vluchtgroepje met tenminste een onbekende Fransman en een gretige renner van Wanty-Goubert. Want zoals ploegleider Hilaire van der Schueren al zei: 'wij moeten de koers een beetje animeren'.



Ook al probeert de Vlaamse formatie, met daarbij de Nederlander Marco Minnaard, het beste ervan te maken, echt geanimeerd kijkt het grootste deel van het wielerpubliek niet naar de ritten van 200 of meer kilometer met het voorspelbare einde.



De rit met de finish in Nuits-Saint-Georges wordt gevolgd door twee bergritten en een rustdag. Renners met stoute plannen in de bergen gaan het niet in hun hoofd halen om mee te gaan in de ontsnapping.