Ik snap werkelijk niets van Sagan

Alleskunner Peter Sagan is een groot raadsel voor AD-columnist Thijs Zonneveld. 'Hij past in geen enkel hokje. Hij is geen klimmer, geen sprinter, geen tijdrijder, geen puncher, hij is het allemaal tegelijk – als hij er zin in heeft.'

En toen, na een persconferentie vol oeverloos geleuter over de druk (,,druk, welke druk?") van het winnen, zijn zeshonderdachtennegentigste groene trui, het favoriete koffietentje van zijn vrouw en Het Leven, pakte Peter Sagan boos de microfoon. Hij wees naar de skibril die om zijn nek hing. ,,Het is geen skibril! Het is een motorcrossbril! Een mo-tor-cross-bril!” Niet lang daarna stond hij op en verdween hij, een zaal vol verwarring achterlatend.

Waarom Sagan een skibr... – herstel – motorcrossbril op had na de etappe weet ik niet. Was het mode? Was het een commercieel dingetje omdat hij aandelen in een motorcrossbrillenfabriek heeft gekocht? Was het een statement? Een aankondiging dat hij op de Spelen van Tokio gaat motorcrossen? Kritiek op de UCI omdat ze beter moeten zoeken naar motortjes in fietsen? Of een steunbetuiging aan de onderdrukte inheemse motorcrossfans in de binnenlanden van Kirgizië?

Ik snap niet waarom Sagan een motorcrossbril op had. Ik snap sowieso niets van Sagan. Ik zie hem trappen, ik hoor wat hij zegt, maar ik begrijp er niets van. Zijn manier van praten is een kruising tussen een Russische bad guy in een Hollywoodfilm en een yogalerares die net terug is van een spirituele inspiratiereis langs de Ganges: er is geen touw aan vast te knopen. Hij is heel poëtisch of hij zegt gewoon maar iets. Of allebei.

Maar wat hij op de fiets doet begrijp ik nog minder. Sagan past in geen enkel hokje. Hij is geen klimmer, geen sprinter, geen tijdrijder, geen puncher, hij is het allemaal tegelijk – als hij er zin in heeft. Hij zit op zijn fiets als een gorilla, hij rijdt tijdritten zonder ooit in een windtunnel te hebben gezeten, hij verkent de laatste kilometers vrijwel nooit. Maar hij wint wanneer hij wil. Hij spot met de wetten van het moderne wielrennen.

Hoeveel ik ook over hem lees en hoor, hoe vaak ik ook naar hem kijk: Sagan blijft een raadsel. Ik weet niet wie hij is, ik weet niet wat hij denkt, ik weet niet waarom hij fietst, ik weet niet wat zijn plannen zijn. Ik weet niet eens of hij plannen hééft. Hij lijkt niet geïnteresseerd in nog een groene trui, nog een Ronde van Vlaanderen of een klassement in een grote ronde. Hij is net een buitenaards wezen dat verdwaald is in het peloton. Hij fietst een beetje rond en kijkt geamuseerd naar ons, gewone stervelingen. En straks, over een paar jaar, is hij ineens van de aardbodem verdwenen.

Ons allemaal in verwarring achterlatend.

Volledig scherm Peter Sagan met zijn motorcrossbril op tijdens de huldiging. © ANP