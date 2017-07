Froome: Ben alleen wat huid kwijt, maar dat hoort bij wielrennen

Kittel opgelucht: Wilde deze rit graag winnen

17:31 Heel opgelucht was Marcel Kittel nadat hij zondag de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam had geschreven. Kittel was in Luik de snelste in de massasprint, maar vanzelf ging het niet. ,,Ik wilde deze etappe heel graag winnen'', zei de 29-jarige Duitser van Quick Step.