Düsseldorf maakt kennis met deelnemers Tour

Als eerste ploeg verscheen Team Sunweb op het podium, met daarin de Nederlandse renners Laurens ten Dam, Roy Curvers, Mike Teunissen, Albert Timmer en Ramon Sinkeldam, de nationaal kampioen. De ruim 10.000 Duitse toeschouwers klapten voornamelijk voor hun landgenoten Nikias Arndt en Simon Geschke.



De 22 deelnemende ploegen meldden zich één voor één op het podium, waar ze werden voorgesteld door de Duitse oud-wielrenners Jens Voigt en Marcel Wüst. Robert Gesink herhaalde als kopman van LottoNL-Jumbo, de enige Nederlandse formatie in de Tour, dat etappezeges behalen het doel is van zijn ploeg. ,,De bolletjestrui? Misschien komt dat later wel, maar in eerste instantie gaan we voor een etappe'', zei Gesink in zijn beste Duits. ,,Ik woon op 6 kilometer van de Duitse grens, dus ik spreek het aardig.''