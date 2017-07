Dramatische val maakt einde aan Tour voor Valverde

Een drama natuurlijk voor Valverde, die volgens kenners hoge ogen gooide voor een topklassering. De afgelopen vier jaar eindigde hij telkens in de top-10. Valverde won dit voorjaar voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik en zelfs voor de vijfde keer de Waalse Pijl. Hij ging in de Tour van start als kopman samen met de Colombiaan Nairo Quintana.

Zijn ploeg meldde op Twitter dat de onfortuinlijke Valverde per ambulance naar een ziekenhuis is vervoerd. Daar zal worden bekeken wat de ernst van zijn verwondingen is. Hij klaagde over een pijnlijke zij en had snijwonden op zijn benen.