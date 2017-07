Zuid-Afrikaanse prof overlijdt bij auto-ongeluk

Radebe kwam als jong talent van de Aspire Academy in Qatar in 2012 naar Eupen. Als linksback speelde hij 43 competitieduels voor Eupen. Het contract van Radebe liep eind juni 2017 af, waarna hij verkoos zijn voetbalcarrière in eigen land verder te zetten. ,,De club, de technische staf, alle werknemers en spelers van Eupen zijn een goede vriend verloren", schrijven de Panda's op hun website. ,,Met zijn vriendelijkheid, vriendschap, loyaliteit, toewijding, vreugde en gevoel voor humor veroverde hij een plaats in ieders hart. Nuthuko Radebe heeft voor altijd een plaats in deze club.''