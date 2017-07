Young maakt het Nadal één set lastig

KNVB maakt com­pe­ti­tie-in­de­ling bekend: Virtus in Rotterdamse klasse, veel derby's in zondag 2E

12:55 AMATEURVOETBAL - De KNVB heeft woensdag de competitie-indeling voor het nieuwe voetbalseizoen bekend gemaakt. Daarbij valt meteen op dat Virtus uit Zevenbergen is ingedeeld in district West 2, niet in Zuid 1.