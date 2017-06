Wimbledon schaalt Federer hoger in

Kampioenstrui Sinkeldam valt niet in de smaak bij wie­ler­lief­heb­bers

11:26 Ramon Sinkeldam werd zondag Nederlands kampioen op de weg in Montferland. Traditiegetrouw rijdt de coureur daarna in een trui met de Nederlandse vlag. Uiteraard met shirtsponsoring van de wielerploeg, maar de versie van Team Sunweb valt niet in goede aarde bij wielerliefhebbers.