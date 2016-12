article

LOENHOUT - Veldrijder Mathieu van der Poel is donderdag hard onderuitgegaan in de Azencross in Loenhout. De Nederlander viel op zijn rechterschouder nadat hij in de voorlaatste ronde over een heuvel kwam. Inmiddels heeft hij op Twitter gemeld dat het goed gaat met hem. Waarschijnlijk houdt hij een zwaar gekneusde nek over aan het ongeval.

Veldrijder Mathieu van der Poel hard onderuit maar: 'I got lucky after all'

