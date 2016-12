article

LOENHOUT - Veldrijder Mathieu van der Poel is donderdag hard onderuitgegaan in de Azencross in Loenhout. De Nederlander viel op zijn rechterschouder nadat hij in de voorlaatste ronde over een heuvel kwam.

Veldrijder Mathieu van der Poel hard onderuit in Azencross

