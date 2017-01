article

MOJACAR/GOIRLE – Lars Boom heeft in overleg met de ploegleiding van Lotto-Jumbo bondscoach Gerben de Knegt laten weten dat hij zondag niet van start te gaat in de wereldbekercross van Hoogerheide. De oud-wereldkampioen geeft er de voorkeur aan om in Spanje te blijven en daar te trainen. Wel heeft Boom te kennen gegeven volgende week graag het WK te rijden.

Lars Boom zegt af voor Hoogerheide, maar blijft hopen op WK

