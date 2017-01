Lars Boom stapt af na 'flinke klapper'

FIUGGI - Lars Boom stapte tijdens de wereldbekercross van Fiuggi uit koers. "Ik maakte een flinke klapper. Mijn knie deed zeer, mijn elleboog ook. Ondertussen was ik teruggezakt naar de dertigste plek en vond het toen niet meer waard om door te gaan", zei de Brabander na afloop van de wedstrijd. Het betekent volgens hem niet dat hij nu ook de laatste wereldbekerwedstrijd (zondag in Hoogerheide) en het WK (een week daarna in Luxemburg) laat schieten. "Ik vlieg morgen (maandag) terug naar Spanje om er te gaan trainen. Daar zal ik met de ploeg en met de bondscoach (Gerben de Knegt) overleggen wat ik nu het best doen. Als het aan mij ligt, rijd ik zondag gewoon de wereldbekercross van Hoogerheide. Maar het is aan de bondscoach om mij te selecteren."

De Knegt maakt maandag zijn selecties voor Hoogerheide bekend. "En in principe stel ik dezelfde renners op als in Fiuggi."

Boom zegt geen slecht gevoel overgehouden te hebben aan de Italiaanse wereldbekercross, die op een verraderlijke, gladde omloop werd gereden. "Ik had geen problemen met het parcours. Het was een mooi, technisch rondje." Na een kwartier begon Boom zijn draai te vinden op de Romeinse paden. Vanaf de twaalfde stek was hij bezig op te rukken naar een plek in de top-10. En toen ging het mis. "Niet in een van die afdalingen, maar bergop. De snelheid lag hoog en ik ging om." Boom probeerde de schade nog te herstellen, maar een fietswissel wierp hem verder terug. "Ik had geen goed gevoel bij die andere fiets. Daarna heb ik de eerste fiets weer gepakt, maar toen lag ik al zo ver achter, dat ik verder geen risico's meer wilde nemen met mijn knie."

Nederland mag zes renners aan de start brengen van het WK. Vijf crossers (Mathieu van der Poel, David van der Poel, Lars van der Haar, Corne van Kessel en Thijs van Amerongen) hebben reeds voldaan aan de kwalificatie-eis van twee top-16-noteringen in een wereldbekercross. Stan Godrie (kansloos 44ste in Fiuggi) en Boom finishte tijdens een WB-manche ieder een keer in de top-16. Bondscoach Gerben de Knegt heeft daarnaast het recht iemand op te stellen die niet aan de kwalificatie-eis heeft voldaan.