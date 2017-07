'Wie zou er bekender zijn, Roger Federer of Mick Jagger?'

De collega naast me ziet het meteen. Heel even denk je: dit is iemand die heel erg zijn best heeft gedaan om op Mick Jagger te lijken. Maar als de ober zijn stoel naar achteren schuift en zijn collega het vers getapte glas bier op tafel zet nog voordat de man goed en wel zit, is alle twijfel weg. Het is hem.



We zitten met z’n vieren in Noor Jahan, een vaste prik tijdens Wimbledon. De Seekh Kebab is er heerlijk en er is altijd een tafeltje vrij. (Mocht u zich afvragen wat die eenvoudige tennisverslaggevers doen in een peperdure tent uit de Michelin-gids, want hallo: Mick Jagger komt niet zomaar ergens een vorkje prikken, zoek dan eens op Trip Advisor naar ‘Noor Jahan’. Keurig middenmootrestaurant in Londen. Maar dit terzijde).



Niemand in het restaurant lijkt onder de indruk te zijn van de wereldberoemde nieuwe gast. Behalve wij. Aan tafel ontstaat een discussie over The Beatles en The Stones, maar ik ben jong genoeg om die duivelse keuze niet te hebben hoeven maken. Ik ben vooral gefascineerd over het gezelschap aan tafel. Jagger wordt bijna 74 jaar, al zou je hem dat niet geven, de jongedame met wie hij binnenkwam lijkt zonder te overdrijven 50 jaar jonger. En zo zitten er nog een paar twintigers aan tafel. Google leert ons dat ome Mick in december voor de achtste keer vader is geworden, de man heeft de eeuwige jeugd.



Een tweetje en een paar appjes naar Nederland (,,Mick Jagger zit een tafel verderop te eten’’) leveren de voorspelbare reactie op. ,,Foto of het is niet gebeurd’’. Maar ja, denken we, laat die man lekker met rust en van zijn curry genieten. Na een half uur doe ik het toch, zo onopvallend mogelijk. Hét bewijs.