‘We zitten er niet meer ver achter’

Hij spinde al even op de Red Bull Ring en raakte even licht een muur, maar noteerde ook een tweede en vierde tijd op de eerste trainingsdag. In zijn RB13 hoefde Max Verstappen ‘s morgens alleen de Mercedes van Lewis Hamilton voor te laten. En ‘s middags was Hamilton opnieuw drie tienden sneller, maar bleef Verstappen wel redelijk in het spoor van de Ferrari van Sebastian Vettel (twee tienden sneller) en de Mercedes van Valtteri Bottas (dikke tiende sneller).



Zonde was dat hij ‘s middags veel tijd verloor aan het begin van de sessie vanwege remproblemen. ,,Een aansluiting zat niet goed. Zo heb ik veel kostbare minuten verloren, maar ik denk toch wel dat ik het hele programma daarna nog af heb kunnen werken. Perfect was het allemaal nog niet, maar het was ook niet slecht’‘, merkte Verstappen. ,,De balans was nog niet helemaal perfect, maar we zitten niet ver achter de concurrentie.‘’