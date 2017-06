Voetbalwereld leeft mee met ziek zoontje Cañizares

Cañizares, in Spanje nog steeds een bekend gezicht als analyticus bij onder meer de radiozender Cadena Ser, schreef bij een eerdere post op sociale media - tijdens een ziekenhuisbezoek in maart - dat 'elke stap in dit proces een les is, maar een leerschool die nooit mag stoppen'.



Hij kreeg veel steunbetuigingen in Spanje, onder anderen van Iker Casillas, de doelman die met Cañizares jarenlang tot de Spaanse selectie hoorde. In een tweet bedankte Cañizares, 47 jaar inmiddels, iedereen voor de steun.



De voormalige doelman en zijn tweede vrouw Mayte Garcia hebben ook nog een oudere dochter, Sofia. Cañizares heeft ook nog drie kinderen bij zijn eerste vrouw Marina; Carlota, Lucas en Olivia.