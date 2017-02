Willem II blameert zich tegen 10 van Heracles Almelo

TILBURG - Willem II heeft zaterdagavond op wel heel schlemielige wijze de overwinning uit handen gegeven. Tegen 10 spelers van Heracles Almelo werd in 6 minuten tijd een 1-0 voorsprong weggegeven: 1-3 nederlaag.

Spits Fran Sol was toch fit genoeg bevonden om te starten bij Willem II en vormde voorin een koppeltje met Watford-huurling Obbi Oulare. Die laatste kende geen heel opvallend debuut, maar was in de 21ste minuut wel betrokken bij wat het breekpunt van de wedstrijd leek: Oulare werd omver gegleden door Heracles-keeper Bram Castro, waarvoor de Belgische doelman werd bestraft met een strafschop tegen én een rode kaart.

Sol benutte het buitenkansje (1-0), waarna voor Willem II de weg naar de tweede zege op rij open leek. Harde afstandsschoten van Thom Haye en Elmo Lieftink vlogen over, terwijl een prachtige vrije trap van Haye - via de lat - uit de korte hoek werd geranseld door de ingevallen debutant Renze Fij. Aan de andere kant brak Heracles twee keer gevaarlijk uit via Vincent Vermeij, maar was Kostas Lamprou steeds op zijn post.

Geen vuiltje aan de lucht

Toen Oulare in de 59ste minuut naar de kant werd gehaald voor Erik Falkenburg, leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de Tilburgers. Tot Rosmalenaar Peter van Ooijen de bal in de 62ste minuut van grote afstand binnen ramde, waarmee Heracles plots op gelijke hoogte kwam. Daarna was Willem II de kluts even helemaal kwijt en kreeg het in de daaropvolgende 6 minuten twee goals tegen uit corners: eerst was het Kristoffer Peterson die de bal van dichtbij binnenwerkte (1-2), daarna deed Robin Gosens hetzelfde (1-3). Ondank de man meer was een apathisch Willem II daarna geen moment meer bij machte om iets aan de achterstand te doen.