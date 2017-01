Gewonden en aanhoudingen bij supportersrellen FC Eindhoven, ook directeur krijgt klappen

EINDHOVEN - Tijdens het duel FC Eindhoven - De Graafschap (2-1) zijn gisteravond twee gewonden gevallen. Ook werden er twee mensen aangehouden. De politie raakte in het Jan Louwers Stadion slaags met supporters van de thuisclub.

Een steward van FC Eindhoven werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij was gebeten door een politiehond. Een supporter van FC Eindhoven moest naar de EHBO, hij kreeg klappen van de hard optredende politie. Twee aanhangers van FCE werden aangehouden.

Algemeen directeur Kees Lepelaars, die de boel wilde sussen, kreeg klappen op zijn bovenarm van de politie. Hij hield er een blauwe arm aan over. "Ik wil er eigenlijk niet zoveel over zeggen, maandag hebben wij weer contact met de politie. Ik heb geprobeerd om de boel te normaliseren, maar kreeg ook klappen. Nee, ik ga geen aangifte doen, maar we gaan wel over de situatie praten."



Vlam in de pan

In het begin van de tweede helft kregen supporters van FC Eindhoven het aan de stok met de politie. Er werd over en weer geprovoceerd door een groepje aanhangers van de thuisclub en een aantal supporters van De Graafschap, die buiten de combiregeling op de thuistribune (niet het uitvak) hadden plaatsgenomen. Net op het moment dat de fans van FC Eindhoven weer naar hun eigen vak werden begeleid, sloeg de vlam in de pan. Door de politie werden zij met de wapenstok teruggedreven naar de andere kant van het Jan Louwers Stadion. Na de rust werden De Graafschap-fans uit het vak verwijderd waarin ze plaats hadden genomen.



Het is nog onduidelijk of FC Eindhoven stadionverboden gaat uitdelen. Veiligheidscoördinator Ron Verhagen: "We gaan eerst alles onderzoeken. Het is nog te vroeg om te kunnen oordelen."



De politie komt later vandaag met een reactie.