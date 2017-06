'Videoref' geeft rode kaart aan verkeerde speler

'Lucky' Ricciardo wint, pechvogel Verstappen valt weer uit

17:21 Een knotsgekke GP van Azerbeidzjan begon voor Red Bull Racing om te huilen. Maar na het vroege uitvallen van Max Verstappen pakte collega Daniel Ricciardo na een chaotische wedstrijd de winst in Bakoe, voor Valtteri Bottas en Lance Stroll. Een totaal onverwacht podium, maar werkelijk niets was dan ook normaal aan de race in Bakoe.