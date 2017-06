Vidal wil finale tegen Duitsland: 'Dat heb ik met Kimmich afgesproken'

,,De groepswedstrijd tussen ons was een intense wedstrijd. We hopen op een herhaling daarvan, zoals ik al met Joshua Kimmich heb afgesproken'', aldus Vidal over zijn ploeggenoot bij Bayern München. Chili en Duitsland speelden vorige week donderdag in de poulefase met 1-1 gelijk. Beide landen kwalificeerden zich voor de halve eindstrijd. Chili was gisteren na strafschoppen te sterk voor Europees kampioen Portugal.



Doelman Claudio Bravo was de gevierde man bij Chili, door strafschoppen van Ricardo Quaresma, João Moutinho und Nani te stoppen. ,,Indrukwekkend, sensationeel'', kreeg de keeper complimenten van international Marcelo Diaz. ,,Hij is een van de beste keepers ter wereld, en bewijst dat al jaren.''