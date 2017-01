Vick Versteijnen profiteert van andermans fouten in Dakar Rally

SALTA - "We hebben zelf geen stukken gehad, de truck heeft het prima gedaan en anderen hebben de fouten gemaakt.” Zo verklaarde Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek de 19e plaats in de uitslag van 8e etappe van de Dakar Rally. Het was het op een na beste resultaat van TopTrucks Dakar deze rally.

Op eigen kracht naar voren zien te komen zou moeilijk worden, had Vick Versteijnen al voor de marathonetappe bedacht. Dan moest het maar met een beetje mazzel en door de pech van anderen. In een rivierbedding op ongeveer de helft van de ingekorte proef zag Versteijnen een paar MAN’s en Kamazzen stilstaan in de blubber.



"Heel vervelend voor die mannen", zei Versteijnen vanuit het bivak in Salta, "maar wij konden er vier of vijf afstrepen. Het leek een beetje drijfzandachtig spul waar ze in vast stonden. We zagen het gelukkig op tijd en konden er omheen via een stuk met kamelengras, waar verder nog niemand had gereden. Steven Rotsaert kwam ons voorbij en dat kwam goed uit. We konden kijken waar hij weer naar beneden zou gaan en of dat ging. Het was een vrij steile afstap, maar bij hem ging het goed, dus zijn we er achteraan gegaan. Ook daar hadden we dus een gelukje.”

In het vrachtwagenklassement bezet Versteijnen de 22e plaats.