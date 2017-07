Vertrek Vilhena voor Feyenoord onbespreekbaar

Zilver voor judoka Stevenson op Grand Prix in China

12:18 Judoka Karen Stevenson uit Heiloo heeft zilver gepakt bij de Grand Prix in de Chinese stad Hohhot. De 23-jarige Nederlandse moest in de finale van de klasse tot 78 kilogram buigen voor Bernadette Graf. De Oostenrijkse gooide Stevenson al snel op de rug en scoorde daarmee een ippon, waardoor de partij direct beslist was.