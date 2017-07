Verratti even klaar met manager na 'grote fout'

Murray overleeft eerste test

22:18 De Schotse tennisser Andy Murray is vrijdag op Wimbledon in de derde ronde door de Italiaan Fabio Fognini flink op de proef gesteld. De titelverdediger wist vooral op karakter in het toernooi te blijven. De Schot, die wisselvallig speelde, zegevierde na 2 uur en 39 minuten met 6-2 4-6 6-1 7-5. In de vierde set verspeelde Fognini een voorsprong van 5-2, inclusief liefst vijf setpoints.