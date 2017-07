Veelgeplaagde Kerber overleeft eerste ronde

Angelique Kerber heeft weer eens een succesje geboekt. De veelgeplaagde Duitse nummer één van de wereld won vandaag in haar eerste optreden op Wimbledon van de Amerikaanse qualifier Irina Falconi. Dat deed ze in twee sets, 6-4 6-4.

Kerber, die onlangs op Roland Garros nog sneuvelde in de eerste ronde, benutte na 87 minuten haar eerste matchpoint. Ze speelt op haar tiende Wimbledon nu tegen de Belgische Kirsten Flipkens, die de Japanse Misaki Doi versloeg (6-4 6-3). Flipkens sloeg pas toe bij haar zesde matchpoint.

Het was lastig, zei Kerber naderhand. ,,Zij had niets te verliezen en speelde vrijuit. Dat maakte het voor mij extra lastig. Bovendien speelde Irina gewoon heel goed. Maar dat kwam mij niet slecht uit. Het is altijd heel nuttig om meteen in de eerste partij even goed te worden getest.''

Hoe de topfavoriete er precies voorstond was vooraf onduidelijk, hoewel ze na het echec in Parijs wel weer de kwartfinale op het gras van Eastbourne haalde. Zelf zei ze de teleurstellingen van de laatste tijd niet met zich mee te hebben gedragen. ,,Toen ik hier de baan opkwam viel alles van me af. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan Wimbledon. Alleen dat had ik in mijn hoofd.''