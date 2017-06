Van Vleuten verkiest hoogtestage boven EK

Van Vleuten gaat zich na de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen die vrijdag begint, volledig richten op de WK in de Noorse stad Bergen. De Europese kampioenschappen van begin augustus in Herning passen niet in haar voorbereiding.

Van der Breggen veroverde vorig jaar in Plumelec de Europese titel in de wegwedstrijd, Van Dijk zegevierde op de tijdrit. Beiden combineren in Denemarken de race tegen de klok met de wegwedstrijd, evenals Lucinda Brand. De vrouwenselectie voor de wegwedstrijd bestaat verder uit Vos, Kirsten Wild, Nederlands kampioene Chantal Blaak, Amy Pieters, Janneke Ensing en Roxane Knetemann. Bondscoach Thorwald Veneberg maakt over ruim een week, tijdens de eerste rustdag in de Tour de France, de mannenploeg bekend.