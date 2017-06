TT: Morata met één been uit deur, Wenger shopt in Frankrijk

Zoals we van hem gewend zijn, is Arsenal-trainer Arsène Wenger in zijn geboorteland op zoek naar versterkingen. Volgens de Telegraph is hij nadrukkelijk geïnteresseerd in drie spelers: Kylian Mbappé (AS Monaco), Thomas Lemar (AS Monaco) en Alexandre Lacazette (Olympique Lyon).



De krant laat tevens weten dat de Londense club de deur wijd open zet voor Carl Jenkinson en Mathieu Debuchy.