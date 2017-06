TT: Jack de Gier topkandidaat bij NEC, Calhanoglu naar Milan

NEC start de voorbereiding vooralsnog zonder hoofdtrainer. De zoektocht naar de nieuwe coach is in Nijmegen nog in volle gang, stelt technisch directeur Remco Oversier. Zeker is dat Jack de Gier een topkandidaat is. Oversier weet dat de tijd dringt, maar de technisch directeur van NEC laat zich niet opjagen. De Gier is nadrukkelijk in beeld voor het hoofdtrainerschap bij de Nijmeegse eerstedivisionist, maar er staan nog meer kandidaten op zijn lijstje. ,,We naderen nu de fase van handelen”, zegt hij.