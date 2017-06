TT: Dembélé doet mysterieus, Hahn definitief van Heerenveen

AC Milan heeft weer toegeslagen op de transfermarkt. De Italiaanse topclub presenteerde vandaag met André Silva al de vierde aanwinst voor volgend seizoen. De Portugese spits komt over van FC Porto.



De 21-jarige Silva maakte afgelopen seizoen zestien doelpunten in de Portugese competitie. De spits werkte zich ook op tot basisspeler in de nationale ploeg. In acht interlands maakte Silva zeven doelpunten voor de regerend kampioen van Europa, waarvan zes in de WK-kwalificatie.



AC Milan kwam onlangs in handen van Aziatische eigenaren, die flink investeren in de Europese grootmacht van weleer. Trainer Vincenzo Montella kon de afgelopen dagen met de verdedigers Mateo Musacchio (Villarreal) en Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg) en de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié (Atalanta) al drie andere aanwinsten verwelkomen in Milaan