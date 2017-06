TT: Arsenal maakt werk van Lacazette, Wolters kan blijven

Wolters gaat uit van langer verblijf bij ADO

Het afgelopen halfjaar kwam Randy Wolters al op huurbasis uit voor ADO Den Haag. Maar de 27-jarige vleugelspeler gaat uit van een langer verblijf in de Hofstad. Wolters mag transfervrij vertrekken bij Go Ahead Eagles, en verklaart tegenover Fox Sports dat hij erop rekent dat hij eruit komt met ADO. Wolters staat sinds 2015 onder contract bij Go Ahead. Daarvoor kwam hij uit voor VVV-Venlo, FC Den Bosch, FC Emmen en FC Utrecht.

Arsenal maakt werk van Lacazette

Het is een publiek geheim dat Arsenal-manager Arsène Wenger zeer gecharmeerd is van Alexandre Lacazette. Maar nu lijkt de Franse manager toch echt aanstalten te maken om zijn landgenoot naar Londen te halen. Volgens Sky Sports is de Engelse club in onderhandeling met Olympique Lyon. Naar verluidt moet de spits 50 miljoen euro opleveren.



Er is echter wel een probleempje. Lacazette heeft al in een eerder stadium aangegeven naar een club te willen verkassen die volgend jaar Champions League speelt. En dat is nou net wat The Gunners níét doen. Toch is Arsenal ervan overtuigd dat ze de gewilde spits naar Londen kunnen lokken.