TT: Alexis Sanchez eist salaris van 24 miljoen euro per jaar

De Guzman kiest voor Eintracht Frankfurt\

Jonathan de Guzman speelt de komende jaren voor Eintracht Frankfurt. De 29-jarige middenvelder stapte vanochtend met de selectie in het vliegtuig voor een trainingskamp in de Verenigde Staten. De Guzman komt over van Napoli. Lees hier meer.

Onderhandelingen Sanchez en Arsenal liggen stil

Arsenal wil sterspeler Alexis Sanchez maar wat graag behouden. De Chileen eist echter zo'n exorbitant hoog salaris dat de Gunners de onderhandelingen hebben stilgelegd volgens The Sun. Sanchez wil een bedrag van 456.000 euro per week verdienen, ofwel 24 miljoen euro per jaar. Arsenal heeft op dit moment een bod van 313.000 euro per week op tafel liggen, maar daar neemt de aanvaller vooralsnog geen genoegen mee. De nieuwste aanwinst - en tevens recordtransfer, Alexandre Lacazette krijgt een 'schamele' 171.000 euro per week.

Na Chelsea aast ook United op Lukaku

Chelsea krijgt concurrentie in de strijd om Roman Lukaku. Volgens Britse media heeft Manchester United liefst 100 miljoen pond (114 miljoen euro) over voor de Belgische Everton-aanvaller. Mogelijk kan United Wayne Rooney in de deal betrekken. Rooney is in Manchester op een zijspoor geraakt en heeft wel oren naar een terugkeer bij Everton, de club waar hij in 2002 zijn profcarrière begon.