Traoré tekent bij Lyon en wordt ploeggenoot Memphis

Ajax schakelde Olympique Lyon een paar maanden geleden uit in de halve finales van de Europa League. Traoré maakte in beide duels een sterke indruk. De Afrikaanse vleugelspits had geen toekomst meer bij Chelsea, dat hem eerder ook al aan Vitesse verhuurde. De kampioen van Engeland ontvangt 10 miljoen euro voor de international van Burkina Faso en bedong ook nog een flink percentage van een toekomstige transfersom. Als Lyon de aanvaller met winst verkoopt, krijgt Chelsea 15 procent daarvan.

Traoré wordt bij de Franse club ploeggenoot van Memphis Depay. ,,Het is een eer voor mij om hier te gaan spelen. Een paar maanden geleden was ik met Ajax al in Lyon. De filosofie van de club en het mooie stadion Parc OL spraken me toen al erg aan. Lyon biedt me een heel interessant project. Dit vijfjarige contract geeft me stabiliteit, zodat ik me verder kan ontwikkelen'', aldus de aanvaller, die begin dit jaar met Burkina Faso brons pakte op het toernooi om de Afrika Cup.