Tolisso ging niet naar Napoli vanwege televisieserie Gomorra

De enkelvoudig international van Frankrijk stond vorig jaar op het punt om een contract bij de Italiaanse topclub Napoli te ondertekenen, maar daar zei Tolisso op het laatste moment toch van af. ,,Hij was heel enthousiast over de club, maar maakte zich zorgen over het leven in de stad Napels. Dat is waarschijnlijk aangewakkerd door de televisieserie Gomorra," zei Frederic Guerra, de zaakwaarnemer van Tolisso, bij het Napolitaanse radiostation 'Kiss Kiss Napoli'. In de populaire televisieserie Gomorra staat de maffiacultuur in en rond Napels centraal. ,,Hij was in de overtuiging dat het leven in Napels niet makkelijk en fijn zou zijn. Daarom is het vorig jaar waarschijnlijk op het laatste moment van gedachten veranderd." De televisieserie Gomorra wordt inmiddels in meer dan 130 landen uitgezonden, waaronder dus ook in Frankrijk.