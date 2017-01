Team De Rooy met drie trucks in top vier

UYUNI - De aangepaste zevende etappe van de Dakar Rally was voor de trucks slechts 141 kilometer lang, maar ook op zo'n afstand valt er veel te verliezen. Team De Rooy doorstond de proef in de breedte met verve met Ton van Genugten op de tweede plaats, Federico Villagra als derde en klassementsleider Gerard de Rooy als nummer vier.

"Het was een korte, maar pittige proef”, zei Gerard de Rooy na de finish. Er stonden veel sporen, die de navigatie lastig maakten. We hebben misschien 50 meter verkeerd gezeten. De duintjes in het begin waren best steil. Daar kon je makkelijk in vast rijden, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Tegen het einde was er nogal wat modder, wat het ook best link maakte.”