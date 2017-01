article

OTEGEM/OSSENDRECHT - Thalita de Jong kwam maandag in de veldrit van Otegem (B) niet verder dan de vijfde plaats. "Ik was niet agressief genoeg en had geen vertrouwen vandaag", zo kijkt de wereldkampioene terug op een volgende teleurstellende cross na het NK, waar ze ook niet verder kwam dan de vijfde plaats. De Jong sloot het jaar 2016 nog wel feestelijk af met een zege in Bredene, maar sinds haar overgang per 1 januari van Rabo naar Lares is ze in het sukkelstraatje terecht gekomen. De Jong worstelt vooral met haar nieuwe materiaal.

Thalita de Jong naar Spanje om te trainen, te rusten en vertrouwen te tanken

