Koude douche voor Hoek in eerste competitieduel van 2017

HOEK – Op de eerste speeldag van 2017 kreeg Hoek meteen een koude douche. De zaterdag-hoofdklasser ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Ter Leede. Het was een onnodige nederlaag, omdat Hoek bij een 1-1-tussenstand prima kansen kreeg om het duel naar zich toe te trekken. Maar nadat Kyle Doesburg en Nick de Groote hadden verzuimd om de thuisploeg op voorsprong te zetten, sloeg Ter Leede nog een keer toe: 1-2.

De winnende treffer kwam op naam van Oussama Siali, die de bal na 64 minuten langs doelman Jordi de Jonghe werkte. Het was een herhaling van een fase in de eerste helft, waarin Hoek via Reguillo Vandepitte verzuimde om op voorsprong te komen. De middenvelder miste alleen voor doelman Bogdan Constantin, waarna Ter Leede uit de volgende aanval via Jeffrey Bok op voorsprong kwam. De rechtsbuiten schudde Thomas van Renterghem van zich af, bleef koel en tikte de bal onder De Jonghe door binnen.

Terugspeelbal

Hoek kwam op slag van rust uit het niets op gelijke hoogte. Kyle Doesburg onderschepte een terugspeelbal, omspeelde Constantin en schoof de bal in het lege doel. Hoek kwam vervolgens sterk uit de kleedkamer. Doesburg kreeg een vrije doorgang, had de bal breed moeten leggen op De Groote maar schoot zelf. De bal ging hoog over. Kort daarna ging De Groote alleen door, passeerde de ver uitgekomen doelman van Ter Leede maar leverde vervolgens een matige voorzet af.

Meteen daarna viel de tweede goal van Ter Leede en dat was een mentale klap voor Hoek. De ploeg van trainer Jannes Tant creëerde nauwelijks nog kansen, worstelde met zichzelf en slaagde er niet meer in om de gelijkmaker te forceren. Daardoor leed de ploeg al de zesde nederlaag van dit seizoen en zakte naar de zevende plaats in de hoofdklasse A.

Hoek-Ter Leede 1-2. 29. Jeffrey Bok 0-1, 41. Kyle Doesburg 1-1, 64. Oussama Siali 1-2. Scheidsrechter: H. van de Ketterij (Goes). Gele kaart: Alexander Embrechts (Hoek), Marc de Kruys en Oussama Siali (beiden Ter Leede). Aantal toeschouwers: 450.

