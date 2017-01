article

HULST - In de strijd om de koppositie in de eerste klasse van de bedrijfsvolleybalcompetitie in Hulst deed Van Waterschoot op de laatste speeldag prima zaken. De nummer één van de ranglijst versloeg Progression met 3-0 en liep daarmee opnieuw verder weg van zijn naaste concurrent.

Bedrijfsvolleybal Hulst: Van Waterschoot neemt afstand

